Mahkeme kararına karşılık Diyanet, cemevlerinin elektrik faturasını ödemiyor

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Mersin Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı “cemevlerinin ibadethane olduğu ve elektrik borçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ödenmesi gerektiğine” dair kararına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik faturalarını ödememesine tepki gösterildi. Avukat Derya Özinç, Diyanet’in mahkeme kararını tanımadığını belirterek “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir an önce kararı uygulaması zaruridir” dedi.

Cemevlerinin, diğer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamına alınması için beş yıl önce Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme cemevlerinin elektrik faturasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesine karar verdi. O tarihten bu yana Mersin’deki Yenice Cemevi’nin elektrik faturalarının ödenmezken, elektrik dağıtım şirketi belirli periyotlarla cemevine yazı göndererek borcun ödenmesini talep etti. Dağıtım şirketinin ısrarlı tebligatları üzerine şirketle irtibat kurduklarını anlatan avukat Özinç, “Diyanet İşleri Başkanlığı hâlâ cemevlerinin faturasını ödemiyor. Bu meseleyi cemevleri ile Enerjisa arasındaki bir mesele olarak görüyor. Bir mahkeme kararı var. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harekete geçmesi lazım. Ama bu davayı yok sayıyorlar. Siyaset kurumunun da bu konuyu gündemine alması gerekir” diye konuştu.

HABER SIRASINDA FATURA

Cem Vakfı’na bağlı Yenice Sıdkı Baba Cemevi Başkanı Ali Kuru, 2016 yılından beri elektrik faturalarını ödemediklerini, faturaların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesi için avukata yönlendirdiklerini söyledi. Kuru, “Bunların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesi lazım. Ortada bir mahkeme kararı olduğuna göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olduğuna göre, burası da bir ibadethane olduğuna göre hakkımızı niye kullanmayalım? Diğer ibadethanelerden alınmıyor, bizden de alınmasın” dedi. Haber için Kuru ile görüştüğümüz sırada Yenice Cemevinin elektrik faturası geldi. Faturada, son kullanma bedeli olan 220 lirayla birlikte toplam borcun 20 bin 987 liraya ulaştığı belirtiliyordu.