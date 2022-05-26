Mahkeme, Semih Çelenk'i 4. kez haklı buldu: Cezalar iptal edilecek

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrencilerin eylemine destek verdiği ve kışkırttığı iddiası ile görevinden alınan, disiplin ve maaş kesme cezası verilen Prof. Dr. Semih Çelenk cezaları yargıya taşıdı. Mahkeme, Çelenk’i dördüncü kez haklı buldu.

Mehmet İnmez
26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00
Mahkeme, Semih Çelenk'i 4. kez haklı buldu: Cezalar iptal edilecek
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Rektörlüğünü eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın yaptığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde depreme dayanıksız olduğu için fakülte binaları yıkılan öğrencilerin eylemine destek verdiği ve kışkırttığı iddiası ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı görevinden alınan, disiplin ve maaş kesme cezası verilen Prof. Dr. Semih Çelenk cezaları yargıya taşıdı.

YÖK ve üniversiteye dokuz ayrı dava açan Çelenk’i mahkeme dört kez haklı buldu. İzmir 3. İdare Mahkemesi, disiplin cezaları ve maaş kesintilerini kararların iptaline ve kesilen maaşların ödenmesine karar verdi. Çelenk’in beş ayrı davası ise devam ediyor. Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Çelenk, “Bu aynı zamanda eleştirinin, fikir beyan etmenin, alaycı bir üslup da kullanılsa bir ‘disiplin suçu’ olamayacağı kararıdır”dedi. 


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Semih Çelenk Nükhet Hotar

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