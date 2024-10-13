Adana'da vahşet: Dünürünü sokak ortasında öldürüp kaçtı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 08:12

Güncelleme: 13.10.2024 - 08:14

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan (47) ile sokakta karşılaştı. Dünürler arasında çıkan tartışmada Nazmi Ç., tabancayla Abdulkadir Tozkoparan’ı silahla başından vurarak kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Nazmi Ç.’yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.