Adana'da vahşet: Dünürünü sokak ortasında öldürüp kaçtı
Adana’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı dünürünü tabancayla başından vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan (47) ile sokakta karşılaştı. Dünürler arasında çıkan tartışmada Nazmi Ç., tabancayla Abdulkadir Tozkoparan’ı silahla başından vurarak kaçtı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Nazmi Ç.’yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #Adana #Cinayet #cinayet sanığı
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