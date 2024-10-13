Adana'da feci kaza! Minibüs ve sepetli motosiklet çarpıştı: 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! Minibüs ve sepetli motosiklet çarpıştı: 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:59

Levent Caddesi'nde Ramazan A'nın kullandığı 01 M 0410 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklet çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Devrilen motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı minibüsün kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #112 Acil #Adana

İlgili Haberler

Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi

Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
Adana'da korkunç olay... Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu!

Adana'da korkunç olay... Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu!
Adana'da vahşet: Dünürünü sokak ortasında öldürüp kaçtı

Adana'da vahşet: Dünürünü sokak ortasında öldürüp kaçtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler