Adana'da feci kaza! Minibüs ve sepetli motosiklet çarpıştı: 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Levent Caddesi'nde Ramazan A'nın kullandığı 01 M 0410 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklet çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Devrilen motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı minibüsün kamerasınca kaydedildi.
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