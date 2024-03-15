Mahkemede uyuşturucunun yerini tarif etti

Kocaeli’de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaş hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri savunmasında, evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek, "Polis aramada bulamadı ancak ben itiraf ediyorum" dedi.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:51
Mahkemede uyuşturucunun yerini tarif etti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, geçen sene polis ekipleri, O.G. ile M.S. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Takipte sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde M.S. ile O.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 BİN 500 TL KARŞILIĞINDA 50 GRAM BONZAİ ALDIM"

Suça ilişkin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.S., O.E. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık M.S., "O.E’ye uyuşturucu verdiğimi kabul ediyorum. Ben İstanbul’a gidip kendime uyuşturucu alacağım tarihte arkadaşım O.E., ’Bana da al’ dedi. Bunun üzerine kendime ve arkadaşım O.E’ye toplam 2 bin 500 TL karşılığında 50 gram bonzai aldım. Kocaeli’ye geldiğimde göz kararı 20 gramı bin TL karşılığında O.E’ye verdim, 30 gramı da bana kaldı" dedi.

"EVİMDE SAKLADIĞIM YAKLAŞIK 20 GRAM BONZAİ VARDIR"

Kendini ihbar edeceğini söyleyen M.S., "Evimde, lavabo dolabında bulunan deterjan kutusunun içinde sakladığım yaklaşık 20 gram bonzai vardır. Polis aramada bulamadı ancak ben itiraf ediyorum. Ailemin maddeden haberi yoktur. Maddeyi İstanbul’dan E.K. isimli 35-40 yaşlarında, hafif kamburlu birinden almıştım. Kendisinden 2-3 kez madde almışlığım vardır" şeklinde konuştu.

O.E. ise M.S’nin ifadelerini katılarak, uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Ağır Ceza Mahkemesi haberleri

İlgili Haberler

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kocaeli'nde korkutan yangın: Sahur vakti camiden dumanlar yükseldi!

Kocaeli'nde korkutan yangın: Sahur vakti camiden dumanlar yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsun'da meydana dozerle girdiler

Samsun'da meydana dozerle girdiler
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti

Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu