Mahkemeden CHP’li vekil Enis Berberoğlu için ‘fezleke’ hükmü
CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı gerekçesi ile durduruldu. Mahkeme, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti.
Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verildi.
Mahkeme, karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti. Mahkeme, diğer sanık Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.
Dava, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı. Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- Benzine dev zam yolda!