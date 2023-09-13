Mahkemeden CHP’li vekil Enis Berberoğlu için ‘fezleke’ hükmü

CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı gerekçesi ile durduruldu. Mahkeme, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:32
Mahkemeden CHP’li vekil Enis Berberoğlu için ‘fezleke’ hükmü
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Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verildi. 

Mahkeme, karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti. Mahkeme, diğer sanık Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi. 

Dava, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı. Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.


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Enis Berberoğlu yargıtay Milletvekili fezleke

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