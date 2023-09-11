Adalet Bakanı açıklama yaptı: Tanrıkulu’na fezleke yolu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:39

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir.”

Tanrıkulu hakkında, canlı yayında yaptığı yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301'inci maddesinde düzenlenen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Daha önce CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.