Mahkemeden kanser hastalarına umut olabilecek karar

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:36

Kanser hastalarının ilaç erişimiyle ilgili hukuk mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Ankara 2. İdare Mahkemesi, yumurtalık kanseri tedavisi gören Gönül Gül’ün kullanacağı Elahere isimli ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebinin reddine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Söz konusu kararın diğer kanser hastaları için emsal teşkil edebilir. Türkiye’de ve dünyada, yeni nesil kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmaması nedeniyle hastaların açtığı davalar son yıllarda artış gösterirken, mahkemelerin hasta lehine verdiği kararlar giderek çoğalıyor.

SGK'NIN KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Dava sürecini yöneten Avukat Murat Turgut Minar, mahkemenin kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün, hukuk mücadelesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Kanserle mücadele eden müvekkilimizin hayati ilacına kavuşması için açtığımız davada, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, sadece hukukun değil, insan hayatının da ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Müvekkilimiz artık tedavisine devam edebilecek ve en temel hakkı olan yaşama hakkı korunmuş olacak. Adaletin, insan sağlığının önünde bir engel olmadığını görmek bizleri mutlu etti. Umuyoruz ki bu karar, benzer durumda olan hastalar için de bir umut olur."

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin kararında, yaşam hakkına doğrudan etki eden bir işlem olduğu ve SGK’nın ilacı karşılamaması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği vurgulandı.

SGK’nın savunması alınana kadar yürütmenin durdurulmasına karar veren mahkeme, böylece hastanın tedaviye erişimini dava süresince güvence altına aldı. Bu da, mahkemenin konuyu sadece hukuki değil, hayati bir mesele olarak ele aldığını gösteriyor.