Marmaris Kızılbük projesine iptal kararı: Sinpaş’ın 17 ruhsatı geçersiz kılındı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:38

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:46

Muğla Marmaris’teki milli park sınırları içerisinde kalan Sinpaş’ın “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine ilişkin yurttaşlar yıllardır mücadele ediyor. Kıyı Kanunu’nu da ihlal eden projenin 17 ruhsat ve imar durumunun iptali için açılan davada karar çıktı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararla beraber Sinpaş’ın projesine verilen 17 ruhsat ve imar durum belgesinin iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında 1’inci etap projesinin, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği belirtildi. Ayrıca 2’nci etap projesinin de imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı tespiti yapıldı. Bunun yanında, 1’inci etap ve 2’nci etap projelerindeki bazı bloklarda, kat koşuluna olanak tanıyan plan notu hükümlerinin üzerinde kat hakkının olması ve birden fazla bodrum katın bulunması gibi nedenlerden ötürü imar planı, plan notları ve imar durum belgesinde belirtilen koşullara aykırı hususlar bulundurduğu ifade edildi.

Mahkeme kararında, “Bu haliyle dava konusu yapı ruhsatlarının, uygulama imar planına, imar durumu belgesine, mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği sonuç ve kanaatine varılmıştır” dendi. Mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

‘KANUNUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ANLADILAR’

Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, “Hiçbir kanuna, yasağa uymadan çalışan, halkın milli parkını talan etmeye devam eden, parasının gücüne veya siyasi arkalığına dayanarak her şeyi yapabileceğini yapacağını zanneden Sinpaş, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının her şeyden üstün olduğunu anlamıştır” dedi.