Mahkemeden işitme engelliler için emsal niteliğinde karar

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:17

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin (İED) Başkan Yardımcısı Onur Cantimur, kullanmak zorunda olduğu işitme cihazı ücretinin tamamını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na dava açtı. Mahkeme, Cantimur’un açtığı davayla işitme engelliler için emsal niteliğinde bir karar vererek SGK’nin cihaz ücretinin tamamını ödemesine hükmetti.

BirGün'den Oktay Evsen'in haberine göre, İşitme engelli Cantimur, işitme cihazını 22 bin 500 TL’ye satın aldı. Ancak SGK cihaz ücretinin 10 bin 500 TL’sini karşılamadı. SGK’ye başvurarak cihaz için kendisinin ödemek zorunda kaldığı 10 bin 500 TL’lik ücretin iade edilmesini istediğini ama bu talebinin reddedildiğini de belirten Cantimur, bunun ardından da SGK’ye dava açtı.

İstanbul 4’ncü idare Mahkemesi, “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle” davanın reddine karar verdi.

Ancak, Cantimur pes etmeyerek bu kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise tüm işitme engelliler için emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme kararında “Davacı tarafından karşılanan 10 bin 500 TL cihaz bedelinin yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine” ifadeleri yer aldı.

ADALET YERİNİ BULDU

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur Cantimur ise yaptığı açıklamada, karardan mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Uzun sürmüş olsa da adaletin yerini bulmuş olması sevindiricidir. Özellikle bu konuda dava açmak için derneğimize çok başvuru geliyordu. Bu karar emsal olacaktır. Adalet arayışında usulü iyi bilmek büyük önem taşımakta olup sivil toplum örgütlerinin hak temelli hareket etmesi, savunuculuk eğitimleri vermesi gerektiğini de belirtmek isterim. Dava açmak isteyen cihaz kullanıcıları ve ailelere sonuna kadar kararlı olmalarını tavsiye ediyorum.

Eğer istinaf sonucum olumsuz gelseydi ülkemizdeki iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderek mücadele etmeye devam edecektim.”