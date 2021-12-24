Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: Ceza bozuldu
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull cinsi köpeğini serbest bırakıp kovaladığı çocuğun düşerek yaralanmasına neden olan kişiye verilen 500 liralık cezayı bozdu.
Yargıtay, serbest dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin sahibine verilen cezayı bozdu.
Dairenin kararına göre, bir kişi pitbull köpeğini başıboş şekilde dolaştırırken köpek, küçük bir çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, köpekten kaçmak için ağaca çıkmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.
Olayla ilgili açılan kamu davasına yerel mahkeme, köpeğin sahibini, "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan 500 lira adli para cezasına çarptırdı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Adalet Bakanlığınca, söz konusu kararın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 8. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
Dairenin kararında, olay sonucu çocuğun basit tıbbi müdahale gerektirecek biçimde yaralandığı, bunun "taksirle yaralama" ve "hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçlarını oluşturduğu ifade edildi.
Daha önce Yargıtay'ın bu yönde kararının bulunduğu ve yerel mahkemenin bunu gözetmeden hüküm kurduğu belirtilen kararda, hükmün aleyhe tesir etmemek üzere bozulmasına karar verildiği bildirildi.
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