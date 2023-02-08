Mahkemeden 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler' paylaşımına karar

Samsun'da yaşayan bir kadın, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" paylaşımıyla ilgili ifadesi alındı. Ardından şahıs hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:51
Mahkemeden 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler' paylaşımına karar
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Samsun'da ikamet eden N.Ç. adlı kadın Whatsapp durum paylaşımında Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" şeklinde paylaşım yapınca ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında inceleme başlatıldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polisin daveti üzerine bugün avukatı ile birlikte Samsun Adliyesi'ne giden N.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç., küçük yaşta kötü yola düşürüldüğünü ve bazı kişilere kızdığı için bu yüzden böyle bir paylaşım yaptığını savunarak, "Paylaşım yaptıktan sonra pişman olup sildim. Hatta bu olay sonrası depremzedelere yardım bile gönderdim. Pişmanım" dedi. 

Mahkeme, N.Ç.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verdi. 


Kahramanmaraş depremi gözaltı

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