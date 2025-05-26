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Mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü? 2025 af çıkacak mı?

Mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü? 2025 af çıkacak mı?

26.05.2025 10:32:00
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Haber Merkezi
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Mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü? 2025 af çıkacak mı?

Uzun süredir gündemde yer alan 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışma tamamlanırken TBMM’ye gelmeye hazırlanıyor. Peki, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü? 2025 af çıkacak mı?

10. Yargı Paketi’nde çalışmalar tamamlanırken gözler Meclis’e çevrildi. Peki, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü? 2025 af çıkacak mı? 


MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM’ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi’nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil." dedi.

HANGİ SUÇLARIN CEZALARI ARTIRILACAK?

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)

Suç kurma ve yönetme suçu

Taksirle öldürme suçu

Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Kuru sıkı silahla ateş etme


İlgili Konular: #mahkeme #Yargı Paketi

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