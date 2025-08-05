Mahmut Arıkan'dan 'erken seçim' çıkışı: 'Tek çare kaldı'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamu kurumu yöneticilerinin elektronik imzasının kopyalanarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"BU SAHTE DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TEK ÇARE KALMIŞTIR..."

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'erken seçim'i işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahte diploma iddialarına dair kamuoyuna yansıyan her yeni detay, dehşet verici hale gelmiştir. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüten gerçek diplomalılar işsiz ve çaresizken; sahte diplomalılar ise unvan ve makam sahibi olmaktadır! Bu tablo, sistemin ne denli çürüdüğünün açık göstergesidir. Tamamen kokuşmuş ve yozlaşmış bu sistem düzeltilemez. Bu sahte düzeni değiştirmek için tek çare kalmıştır: O da erken seçimdir."