29.04.2026 10:37:00
Rahmi Yıldırım kimdir? Rahmi Yıldıım kaç yaşında, nereli? Rahmi Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi?

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) eski genel başkanlarından gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Rahmi Yıldırım kimdir? Rahmi Yıldıım kaç yaşında, nereli? Rahmi Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi?

RAHMİ YILDIRIM KİMDİR?

1978 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Rahmi Yıldırım, 1982 yılında, “yasa dışı görüşleri benimsediği” gerekçesiyle, Kenan Evren’in imzaladığı kararnameyle ordudan çıkartılarak tutuklandı.

1982–1985 yıllarında Gölcük Gonca ve İstanbul Metris cezaevlerinde tutuklu kaldı. İstanbul 2 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yapılan yargılamada beraat etti.

Tahliye edildikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gördü ve mezun oldu. ANKA Ajansı’nda gazeteciliğe başladı. 1986–1998 tarihleri arasında ANKA Haber Ajansı’nda çalıştı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde genel başkanlık, genel sekreterlik ve onur kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

ANKA’dan ayrıldıktan sonra Almanya devlet radyosu WDR Köln, Hollanda devlet radyosu NPS, İsveç devlet radyosu SR, Fransa devlet radyosu RFI’ye haber ve yorum geçti.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders verdi.

Çalışmaları özellikle yakın tarih ve TSK içindeki yapılanmalar üzerine yoğunlaşan Yıldırım "Beşinci Tabur", "Kışladan Kovulanlar", "Kışlada Demokrasi" ve "Generallerin Gecesi" adlı kitapları yazdı.

RAHMİ YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

Rahmi Yıldırım'ın neden öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Rahmi Yıldırım’ın cenazesinin 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

İlgili Haberler

Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumu nasıl?
Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumu nasıl? Oktay Çubuk’un Portekiz’de geçirdiği tatil sırasında aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Peki, Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumu nasıl?
Irak'ta hükümeti o kuracak... Başbakan adayı Ali ez-Zeydi kimdir? Masasında 3 kritik dosya var
Irak'ta hükümeti o kuracak... Başbakan adayı Ali ez-Zeydi kimdir? Masasında 3 kritik dosya var Irak’ta hükümeti kurma görevi, İran’a yakın Şii blokun adayı Ali el-Zeydi’ye verildi. 30 gün içinde kabinesini oluşturması beklenen Zeydi, siyasette 'uzlaşma adayı' olarak öne çıkarken; milislerin silahsızlandırılması, Körfez ile ilişkiler ve ekonomik kriz olmak üzere üç kritik dosyayla karşı karşıya.
Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın mesleği ne?
Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın mesleği ne? Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in bebek müjdesi vermesinin ardından gözler eşi Sedat Arpalık'a çevrildi. Peki, Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın mesleği ne?
Yıldız Ünsal kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli?
Yıldız Ünsal kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli? Yıldız Ünsal, yerel siyasette öne çıkan isimlerden biri olarak son günlerde sıkça araştırılıyor. Peki, Yıldız Ünsal kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli?