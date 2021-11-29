MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi açıkladı: Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:14

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tele1'de yayınlanan Ankara Rüzgarı programına katıldı. Kulat, Millet İttifakı'na katılabilecek yeni bir partiyi gündeme getirdi.

Millet ve Cumhur İttifakı'nın yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını iddia etti.

"BTP DE MİLLET İTTİFAKI'NA GİRECEK"

"Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım" diyen Kulat, şöyle konuştu:

"Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı’na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğinde ittifakı genişletme gayreti olduğunu görüyorum"