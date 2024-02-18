Makina Mühendisleri Odası’nda seçim başladı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 17. Olağan Genel Kurul’unda seçim heyecanı başladı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:20
Makina Mühendisleri Odası’nda seçim başladı
Abone Ol google-news

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi’nde seçim heyecanı başladı. Mevcut başkan Süleyman Varol’un tek liste olarak girdiği seçimde oda üyeleri oylarını kullanmaya başladı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erecek.

Tek liste olmasına rağmen üyelerin genel kurula yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Makina Mühedisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Dün 17. Olağan Genel Kurul’umuzu yaptık. Hem üyelerimizin yoğun teveccühü ile hem de şehrimizin protokolünün yoğun katılımıyla bir genel kurul yaptık. Başarılı bir genel kurulumuz oldu. Tek lise olmasına rağmen üyelerimizin yoğun talebi vardı. Bugünde seçimlere geçtik. Yine bugün üyelerimizden yoğun ilgiyi bekliyoruz. Geçmiş dönemde meslektaşlarımızla güzel çalışmalar yaptık. Bu dönemde yine aynı çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Seçimimizin, genel kurulumuzun mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.


Makina Mühendisleri Odası haberleri MMO haberleri tmmob haberleri TMMOB Makine Mühendisleri Odası haberleri

İlgili Haberler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener uyardı: Sanayileşmeden uzaklaştık

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener uyardı: Sanayileşmeden uzaklaştık
Makina Mühendisleri Odası'ndan 'vaka' uyarısı: 'Temiz hava uygulamasına geri dönülmeli'

Makina Mühendisleri Odası'ndan 'vaka' uyarısı: 'Temiz hava uygulamasına geri dönülmeli'
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin araştırması: Mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istiyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin araştırması: Mühendislerin yüzde 68’i ülkeden ayrılmak istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!