Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürüldü

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:08

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait işyerine geldi. İşyeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., işyerinin içine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Savaş Taş, göğüs bölgesinden 3 kurşunla yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri de işyeri çalışanı İ.K.'ye isabet etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Taş, kurtarılamadı. Olayın ardından otomobille kaçan iki şüpheli, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Makine mühendisi olan ve yurtdışında da fabrikalar yaptığı öğrenilen Savaş Taş’ın, 2 şüpheliye Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptığı belirtildi. Savaş Taş’ın bu çalışmasından kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C.'den talep ettiği, çıkan tartışmada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi.