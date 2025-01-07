Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:40

Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Karabulut’un yerine Maksut Yüksek atandı. Peki, Maksut Yüksek kimdir? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli?

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuştur. 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığı’nda Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

24 Kasım 2016-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı, 28 Mayıs 2018-31 Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişliği, 31 Mart 2021-03 Mart 2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

02 Ağustos 2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay’ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesi’nde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunmaktadır.

MAKSUT YÜKSEK ÖZEL HAYATI

Maksut Yüksek, evli ve 2 çocuk babasıdır.