Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ailesi ile arasında olan mal paylaşımına sinirlenen bir kadın, oturduğu evde yangın çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 06:59
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi 4406 sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesi ile arasında mal paylaşımından dolayı sorun çıkan E.M., sinirlenerek oturduğu evde yangın çıkarıp dışarı çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri güvenlik amacı ile vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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