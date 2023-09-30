Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi

Yayınlanma: 30.09.2023 - 06:59

Güncelleme: 30.09.2023 - 06:59

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi 4406 sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesi ile arasında mal paylaşımından dolayı sorun çıkan E.M., sinirlenerek oturduğu evde yangın çıkarıp dışarı çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri güvenlik amacı ile vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.