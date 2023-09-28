Feda-kârlık paylaşımı!

28 Eylül 2023 Perşembe

Komşusu yakınmış Nasreddin Hoca’ya... “Evim o kadar dar ki” demiş, “Üç adım atsam duvara çarpıyorum. Yeni ev alacak param da yok!”

Hoca “Çare bende” demiş:

- Evini ortadan ikiye böl!

Komşu şaşırmış:

- Ben dar diyorum, sen böl diyorsun!

Bir bildiği vardır deyip, bölmüş komşu evini. Hoca bir hafta sonra seslenmiş:

- Şimdi de dörde böl!

Komşu, yine bir bildiği vardır, deyip bölmüş evi dörde. Kapı önde, pencere arkada. Bakalım ne zaman bitecek çile derken bir sabah hoca tıklatmış kapıyı, “Duvarları yık” demiş. Komşu ertesi gün ağzı kulaklarında hocaya koşmuş:

- Hay aklına sağlık hocam. Bizim ev genişledi!

***

İktidarın her çözümü Nasreddin Hocalık ama halka düşen parça yukarıdaki gibi. Erdoğan’ın Nahçıvan dönüşü açıklamalarına kabinesini topladıktan sonra yaptığı konuşmalar eklenince emekliye, sabit gelirliye randevu dört ay sonraya... Yılbaşına kadar yarının dünden daha zor geçeceği günler yaşanacak. Aile bütçesi iki yerine dört yerden delinecek, yılbaşında bir nebze rahatlık gelince “Durumumuz da hiç fena değilmiş” denecek. Mart 2024’ten sonra tufan!

Erdoğan’ın, Şimşek’in milletten sabır dilediği gün İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) en büyük ilk 500 şirket listesi yayımlandı. Genel tabloya bakıldığında sanayi üretimi artmış, ihracatta artış var, net kâr da katlanmış. Ne güzel! Sanayici de kazanmalı ki üretim ve istihdam artsın, çalışanların refah düzeyi yükselsin...

Ama öyle olmuyor. Türkiye usulü “fedakârlık” paylaşımı, bu sözcüğün ortadan ikiye bölünüp “feda” kısmının çalışana, emekliye, millete, “kârlık” bölümünün de ranta ve daha zengine düştüğünü görüyoruz.

En büyük 500 şirketin daha da büyüdüğü açıklaması ile Erdoğan’ın “Halkı enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz” sözlerinin aynı güne denk gelmesi hayli anlamlı oldu. Aynı gün ekonomiden sorumlu iki önceki bakan Lütfi Elvan’ın devlet ihalelerini almaktan sorumlu Kalyon Holding yönetimine tekli kararname ile atanmasına ne demeli?

Emekliye dört ay sonraya randevu verdiniz ama ev sahibi dört ay sonrasını bekler mi? Kredi kartı dört ay sonrasını bekler mi? Elektrik faturası dört ay sonrasını bekler mi?

Erdoğan’ın gençlere cep telefonu ve bilgisayar sözü de üniversitelere şenlik!

Yurt bulamıyorlarsa bilgisayarın üstünde uyusunlar!

Mideleri zil çalıyorsa, onu cep telefonunun sesiyle bastırsınlar!

SEVGİLİ HIFZI TOPUZ

100 yaşında bir yazı emekçisini kaybettik.

Yaşamı boyunca hep üretmiş, ürettiğiyle Türkiye’ye ışık saçmış bir aydını kaybettik.

Tarihi ete kemiğe büründüren, toplumun kahramanı olacak insanları romanlaştırıp ölümsüzleştiren bir edebiyatçıyı kaybettik.

Hıfzı Topuz 95’ini geçtiği günlerde sevgili Ahmet Kemal Şenpolat’la Gazeteciler Sitesi, Yazarlar Sokak’taki evinde kendisini ziyaret etmiştik. Ne genç bir beyindi.

İnsan heyecanları kadar gençtir ya... Gepegençti... Yeni roman konularına hazırlanıyordu. Tevfik Fikret, Namık Kemal, Sabahattin Ali, Neyzen Tevfik, daha nicelerinden sonra, “Bir de Hasan Âli Yücel’i yazsam” diyordu...

Sevgili Hıfzı Topuz,

Seni hep ışık dolu gülüşün, enerji dolu bakışın ve onlarca eserinle anımsayacağız...