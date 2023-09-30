Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ailesi ile arasında olan mal paylaşımına sinirlenen bir kişi, oturduğu evde yangın çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 00:36
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi 4406 sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesi ile arasında mal paylaşımından dolayı sorun çıkan E.M., sinirlenerek oturduğu evde yangın çıkarıp dışarı çıktı. 

Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacı ile vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
Kayseri Yangın mal paylaşımı

İlgili Haberler

Amanos Dağları'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Amanos Dağları'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Meyve bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!

Meyve bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!
Prizde unutulan ütü yangın çıkardı

Prizde unutulan ütü yangın çıkardı

En Çok Okunan Haberler