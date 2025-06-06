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Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

6.06.2025 13:10:00
Güncellenme:
ANKA
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Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahında mezarları başında dualarla anıldı. Malatya Şehir Mezarlığı’nda bayram sabahı hüzünle karşılandı.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da acılarını mezar başında yaşadı. Sevdiklerini toprağa veren birçok depremzede, bayramların artık kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Bayram sabahında mezarlıkta duygularını paylaşan vatandaşlar, "Ailelerimizi kaybettik, evlerimiz yıkıldı, acımız ilk günkü gibi taze. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Mezarlık genelinde bayram yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara su ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İlgili Konular: #deprem #Malatya #Kurban Bayramı

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