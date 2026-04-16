Malatya’da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

16.04.2026 00:37:00
ANKA
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü IŞİD’a yönelik Malatya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin geçmiş dönemlerde Irak’ta IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Malatya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e finans sağladıkları ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine para aktararak örgütten kopmalarını engelledikleri tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı.
CHP'li Murat Bakan'dan, Bakan Çiftçi’ye 'IŞİD' sorusu: 'Terörün reklamı olur diye denmemiş' CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail Konsolosluğu'na yönelik IŞİD saldırısında terör örgütünün isminin anılmamasına ilişkin eleştiride bulunduğunu belirterek ''Niye adını IŞİD demiyorsunuz’ diye sormuştum. Burada da bir art niyet olmadığını, terör örgütünü zikretmeyle örgütün reklamının yapıldığını söyledi'' açıklamasında bulundu.