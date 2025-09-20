Malatya'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Mücelli Caddesi üzerinde dün saat 23.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin önüne motosikletle gelen G.Ö. , V.D. ve M.K. tarafından iş yerine tabanca ile peş peşe ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu H.H.Ç. ile D.O. yaralanırken, park halindeki 2 araca kurşun isabet etti. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan ile 1 adet şarjör buldu. Üç zanlının da yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.