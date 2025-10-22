Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'da şantiyede çıkan kavgada kan aktı... Yaralılar var!

22.10.2025 15:18:00
Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan şantiyede saat 11.30 sıralarında bıçaklı ve sopalı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; A.U., B.U., A.U., M.M.U. ile M.Ş.A., M.Ş.A. ve B.A. arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayda kullanılan 1 adet bıçak ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

