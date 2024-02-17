Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi saat kaçta?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutları için kura çekimi bekleniyor. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi saat kaçta?
Malatya'da depremin etkilediği bölgelerde inşa edilen, 3+1 ve 105 metrekare büyüklüğündeki toplam 6 bin 181 konut kura çekimi sonrası sahiplerini bulacak. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi saat kaçta?
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Malatya Valiliği tarafından kura çekimiyle ilgili şu açıklama yapıldı:
"Malatya TOKİ konutlarının kura çekimi, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın katılımıyla 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır."
Canlı yayınla gerçekleşecek olan Malatya deprem konutları kura çekimi, AFAD YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilebilir.
MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Deprem konutları kura sonuçları, kura çekiminin ardından netllik kazanacak. Kura sonuçlarını e-Devlet ekranından sorgulamak mümkün olacak.
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