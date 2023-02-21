Malatya Valiliği'nden depremde yıkılan bina sayısına ilişkin açıklama
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent genelinde yıkılan bina sayısının 3 bin 103, acil yıkılacak bina sayısının ise 494 olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.
18 BİN 29 BİNA AĞIR HASARLI
Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 103 binanın yıkıldığı, 18 bin 29 ağır hasarlı, 2 bin 29 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 494 olduğu belirtildi.
Kentte şu ana kadar 9 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kentte kurulan 3 bin 51 çadırda 15 bin 758, kapalı alanlarda 6 bin 935 kişinin konakladığı, 12 bin 623 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.
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