Malatya Valiliği'nden depremde yıkılan bina sayısına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:44

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:44

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

18 BİN 29 BİNA AĞIR HASARLI

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 103 binanın yıkıldığı, 18 bin 29 ağır hasarlı, 2 bin 29 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 494 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 9 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kentte kurulan 3 bin 51 çadırda 15 bin 758, kapalı alanlarda 6 bin 935 kişinin konakladığı, 12 bin 623 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.