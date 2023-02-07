Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazından 3 cansız beden çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:39
Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazından 3 cansız beden çıkarıldı
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Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının konakladığı ve dünkü ilk depremde enkaza dönüşen Kırçuval Oteli'nde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hiçbir sese rastlanmayan otel enkazında öğle saatlerinde 1 cesedin çıkarılmasının ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin enkazda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


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