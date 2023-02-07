Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazından 3 cansız beden çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının konakladığı ve dünkü ilk depremde enkaza dönüşen Kırçuval Oteli'nde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hiçbir sese rastlanmayan otel enkazında öğle saatlerinde 1 cesedin çıkarılmasının ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin enkazda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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