Malatya’da 15 dakikalık fırtına ağaçları devirdi
Malatya’da akşam saatlerinde sağanak ile birlikte etkili olan ve 15 dakika süren fırtına ağaçları devirdi.
Malatya’da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış fırtına ile birleşince ağaçlar devrilerek yola düştü.
Battalgazi ilçesi Recai Kutan caddesi üzerinde çok sayıda ağaçta kopan dallar yola savrulurken, trafiği tehlikeye sokan parçalar trafik ile büyükşehir belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.
Olaylarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi sağanak yağışlar sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
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