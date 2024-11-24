Naci Görür'den Antalya için kritik uyarı: '7 ve üzeri deprem olabilir'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:43

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:43

Antalya'da Eğitim İş Sendikası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Program Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan serginin açılışıyla başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Görür, "Mustafa Kemal Atatürk benim hayatımda çok özel bir yeri olan bir kişidir" dedi.

"4 TANE ÇOK ÖNEMLİ FAY SİSTEMİ VAR"

Antalya ile ilgili deprem uyarısında da bulunan Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:

"Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Deprem dirençli kentlere bakalım. Bu işi Amerika yapıyor, İtalya yapıyor, Brezilya ve Çin yapıyor. Dünyadaki bütün çağdaş ülkeler, deprem dirençli yerleşim alanları yapıyor.

Bizde 6'lı, 7'li bir deprem 10 binleri öldürürken, orada 1 ya da 2 kişi tesadüfen ölüyor. 50 binleri öldüren deprem orada kimseye zarar vermiyor. Bizim neyimiz eksik. Bilim adamımız var, insanlarımız var. Sevecen insanlarımız var. Allah'tan korkan insanlarımız var. Antalya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yaparsın. Deprem Antalya'yı etkilemeden bunun hepsini bilirsin. Antalya'nın mekan gelişimini verilere bağlarsın. Belediyelerin buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yerin altındaki yapıyı bilmeden sen yer üstünü planlayamazsın. Dünyanın en güzel kentine sahipsiniz, Antalya'yı bozmayın. Antalya'yı betonlaştırmayın."