Malatya’da, 46 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı
Malatya’da,46 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında toplam 46 yıl 10 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, silahla yağma suçu ile cezaevi firarisi olarak aranan T.B. yakalanarak gözaltına alındı.
T.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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