Malatya'da 5.9'luk deprem canlı yayına böyle yansıdı!
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Diyarbakır, Elazığ ve birçok kentte hissedildi. Deprem anı, Malatya'nın yerel kanalı ERTV'de canlı yayına yansıdı.
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin saat 10.46'da merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu.
Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi.
DEPREM ANI CANLI YAYINA YANSIDI
Deprem anı, Malatya'nın yerel kanalı ERTV'de canlı yayına yansıdı.
O anlarda spikerin soğuk kanlılığı dikkat çekti.
CANLI YAYINDA YAKALANDIĞI DEPREM ANINI ANLATTI
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandığını ve korktuğunu söyledi.
Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."
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