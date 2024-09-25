Şanlıurfa'da acı olay: Traktörle geri manevra yapan baba oğlunu ezdi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.’nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Şanlıurfa
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