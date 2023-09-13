Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı ile yıkıldı: 'Sebep olanları Allah'a havale ediyoruz'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:15

Güncelleme: 13.09.2023 - 15:33

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 katlı 2 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı.

SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesi ile saniyeler içinde yerle bir oldu.

Binaların yıkımı için 300 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Daire sahipleri, yıkım sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Site yöneticisi Bekir Elkoca, Malatya Yeşilköy Evleri-1 Konutları kat malikleri adına yaptığı açıklamada, "Pazarcık ve Elbistan depremleri sonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gelen sorumlu mühendisler ile üniversitelerden gelen profesörler, binamızın ağır hasarlı olduğuna karar verdi. Bunlara sebep olanları, Allah'a havale ediyoruz" dedi.