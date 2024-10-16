Malatya’da ağır hasarlı okulun çatısında yangın paniği!
Malatya’da, depremde ağır hasar gören bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar gördüğü için kullanılmayan, Yatılı Bölge Ortaokulu’nun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı.
Bilinmeyen nedenle okulun çatı kısmında çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: #112 Acil #ağır hasar #Malatya
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