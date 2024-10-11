Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:49

Feci kaza, bu sabah Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana geldi.

Kasımuşağı firmasına ait Volkswagen marka 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Akçadağ #yolcu minibüsü #Malatya

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