Yeni Malatyaspor kongresinde yumruklu kavga!

Yeni Malatyaspor'un kongresinde gergin anlar yaşandı. Mevcut başkan Adil Gevrek'in borçlarla ilgili açıklamaları sırasında delegeler arasında tartışma çıktı ve kargaşa yumruklu kavgaya dönüştü.

Yeni Malatyaspor kongresinde yumruklu kavga!
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DHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:13

Yeni Malatyaspor Kulübünde, geçen hafta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan kongrede delegeler arasında yumruklu kavga çıktı.

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için bugün adaylar ve delegeler Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı. 

Aday ve delegelerin hazır bulunduğu ve mevcut başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede; Ahmet Özköse, Ümit Bayram ve Şahin Altınok aday oldu. 

Bugün düzenlenen kongrede mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda delegeler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.


Etiketler: #yeni malatyaspor #kongre #delege

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