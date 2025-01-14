Malatya’da arazide bulunan ceset, 16 yaşındaki Taha'ya ait çıktı!

Malatya’da boş arazide bulunan cesedin 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan’a ait olduğu belirlendi.

Malatya’da arazide bulunan ceset, 16 yaşındaki Taha'ya ait çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:59

Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’nde 07.00 sıralarında , Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kimliği belirlenen 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan’ın bölgedeki ağır hasarlı binadan atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Etiketler: #Malatya #arazi

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