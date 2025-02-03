Malatya'da bıçaklı kavgada kan aktı: 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:22

Çöşnük Mahallesi'nde M.K. ve F.Ö. ile İ.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. ve F.Ö. bıçakla yaralanırken, İ.S. darbedildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İ.S, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.