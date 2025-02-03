Malatya'da bıçaklı kavgada kan aktı: 3 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çöşnük Mahallesi'nde M.K. ve F.Ö. ile İ.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. ve F.Ö. bıçakla yaralanırken, İ.S. darbedildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İ.S, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: #Malatya
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