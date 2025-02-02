Malatya'da iki kız grubu arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki kız grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kız grubu arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:46

Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde dün saat 19.45 sıralarında Karanfil Sokak’ta iki kız arkadaş grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Z.K. ve P.A. bacaklarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen B.Ö., P.K. ve S.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Malatya

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