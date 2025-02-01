Malatya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:45

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Malatya #fetö #Fetö operasyonu

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