Malatya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Malatya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Malatya #fetö #Fetö operasyonu
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