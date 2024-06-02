Malatya’da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Malatya’da bir şahıs tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 08:10
Malatya’da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle E.A., annesi A.A. ve ağabeyi H.A. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında şüpheli E.A., annesi A.A. ile ağabeyi H.A.'yı bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının bir süre sonra güvenlik güçlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.


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