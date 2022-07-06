Malatya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Malatya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Üçbağlar Mahallesi'ndeki boş arsada yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, yaptığı incelemede, 43 yaşındaki Hacı Serkan Ö'ye ait olduğunu belirlediği cesedin başından tek kurşunla vurulmuş olduğunu tespit etti.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
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