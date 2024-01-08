Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu.
Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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