Malatya'da dehşet: 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu

Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:16

Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde, sabah saatlerinde iddiaya göre, A.K.’nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.’yi göğsünde silahla vurulmuş halde buldu.

'İNTİHAR' İDDİASI

Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.