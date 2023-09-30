Malatya'da dehşet: 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 27 yaşındaki bir genç, ikametinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:15
Malatya'da dehşet: 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news

Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde, sabah saatlerinde iddiaya göre, A.K.’nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.’yi göğsünde silahla vurulmuş halde buldu.

'İNTİHAR' İDDİASI

Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


Player Alanı
Malatya

İlgili Haberler

Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı

Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı
Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!

Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!

En Çok Okunan Haberler