Malatya'da dehşet: 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 27 yaşındaki bir genç, ikametinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde, sabah saatlerinde iddiaya göre, A.K.’nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.’yi göğsünde silahla vurulmuş halde buldu.
'İNTİHAR' İDDİASI
Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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