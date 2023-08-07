Malatya'da dehşet: Nişanlısını bıçakla öldürüp 'su' istedi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:27

Güncelleme: 07.08.2023 - 07:29

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde gece yarısı Evliyaoğlu Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.’nin (43) ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile kadın arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı. Kendisi de elinden yaralanan genç kadın, bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay’ı öldürdüğünü belirtip su istedi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda hafif şekilde yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



