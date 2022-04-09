Malatya'da deprem anında korkutan görüntü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından büyük bir toz bulutu kalktığı görüntülendi.

AA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 18:41
Malatya'da deprem anında korkutan görüntü
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

TOZ BULUTU KALKTI

5,2 büyüklüğünde deprem anında büyük bir toz bulutu kalktığı görüntülendi.



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