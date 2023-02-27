Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:18

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:27

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan depremlerin ardından Malatya'da deprem oldu. Yaşanan gelişmenin ardından yurttaşlar, depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Şubat'ta saat 12:04'te deprem oldu.

DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.

MALATYA'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Deprem, AFAD'ın yayımladığı bilgiye göre 5,6 büyüklüğünde ve 6.96 km derinlikte gerçekleşti.

MALATYA'DAKİ DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem, Bingöl, Elazığ ve çevre illerden hissedildi.