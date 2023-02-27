Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerina ardındana artçı depremler devam ederken Malatya'da yeni bir deprem oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan depremlerin ardından Malatya'da deprem oldu. Yaşanan gelişmenin ardından yurttaşlar, depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
27 Şubat'ta saat 12:04'te deprem oldu.
DEPREM NEREDE OLDU?
Deprem, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.
MALATYA'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
Deprem, AFAD'ın yayımladığı bilgiye göre 5,6 büyüklüğünde ve 6.96 km derinlikte gerçekleşti.
MALATYA'DAKİ DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
Deprem, Bingöl, Elazığ ve çevre illerden hissedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!