1999'u hep bu fotoğrafla hatırladık... Foto muhabir Abdurrahman Antakyalı depremde kaybettiği ailesini arıyor!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:09

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:02

Düzce'de 24 yıl önce meydana gelen depremin simgesi olan Eşref Cengiz'in fotoğrafını çeken foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da büyük hasara neden olan depremler sonrası kendilerinden haber alınamayan akrabalarını arıyor.

"BELİRSİZLİK ACI VERİYOR..."

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Antakyalı şunları söyledi:

“Halamın oğlunun oğlu, eşi ve iki çocuğu Antakya'da çöken apartmanlarının enkazından çıkarılmış ancak nerede olduklarını bulamıyoruz” diyen Antakyalı, devamında belirsizliğin kendileri için acı verdiğini dile getirdi:

“Üzüntümüz büyük, belirsizlik acı veriyor... Tek ricamız, Hatice ablamızın evlat ve torunları için hazırlattığı aşağıdaki görselin paylaşılması.”

99 DEPREMİNİN SEMBOLÜ OLAN FOTOĞRAFI ÇEKMİŞTİ

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası elindeki ekmeklerle gözyaşları içinde enkazların üzerinde yürüyen Eşref Cengiz'in fotoğrafını çeken fotomuhabiri Abdurrahman Antakyalı o fotoğrafın hikayesini şu şekilde anlatmıştı:

"Çok sayıda insan vardı. Bir tane yaşlı adam oradan kopmuş ayrılmış, yürüyor ve ağlayarak gidiyordu. Hemen 20 mm objektif vardı, dedim ki çevresel portre burada önemli olacak. Çünkü arka tarafta yıkıntılar, ön tarafta elinde ekmek taşıyan, ağlayarak yürüyen bir yaşlı insan. Ne yazık ki, bunlar duygusal yoğunluğu yüksek görseller oluyor. Amcanın fotoğraflarını 7-8 kare çektim. Amca ağlayarak diyordu ki, 'hep gençler öldü, gençler' diyordu. Ne ismini aldım amcanın, ne olayı kendisinden dinledim. Çünkü fotoğraf, kare olarak etkili bir kareydi. Olayı öğrenmek için hemen yıkıntının başına gittim. Nedir dedim durum? Türkiye’nin Polonya ile ümit milli maçı vardı o gün. Kaynaştı’nın gençleri kendi aralarında sözleşmişler, o tesisin altında maçı seyredeceklermiş. Yaşlı amcanın dediği gençler onlarmış. Yıllar sonra yaşlı amcanın adının Eşref Cengiz olduğunu öğrendim. Çünkü torunu aradı beni. Bu fotoğrafı dede de görmüş. O benim hatalarımdan biridir. Yaşadığı süre içerisinde gidip görmem, o hikayeyi kendisinden dinlemem gerekiyordu. Huzur içerisinde uyusun."

99 depreminin sembol ismi Eşref Cengiz ise 2004 yılında kanserden hayatını kaybetti.